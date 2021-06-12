حقوق الانسان: سبايكر جريمة العصر والضحايا مازالوا ينتظرون انصافهم

2021/06/12 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان جريمة سبايكر ستبقى دليل إدانة لعصابات داعش الارهابية كونها ابشع جريمة في التاريخ .

وإضاف الغراوي في بيان “نحن نستذكر هذا اليوم فأننا نؤكد ان مجزرة سبايكر هي جريمة ابادة جماعية ارتكبتها عصابات داعش الارهابية ضد اكثر من (١٧٠٠) مدني على اسس طائفية”.

وتابع ان “رئيس فريق التحقيق الاممي اكد في احاطته الى مجلس الامن ان مجزرة سبايكر هي جريمة حرب ارتكبت ضد طلاب القاعدة الجوية في سبايكر كونهم من الشيعة”.

وبين أن “هذا الاعتراف الاممي يدعونا الى مطالبة الحكومة لتدويل هذه الجريمة وتعريف المجتمع الدولي بها كما يدعونا الى مطالبة الحكومة باكمال فتح المقابر الحماعية واستخراج الرفاة واكمال متطلبات فحص الحامض النووي مع اسر الضحايا واقامة معلم في بغداد لتخليد شهداء هذه المجزرة وتكثيف الجهود لتقديم الجناة للعدالة مع تعويض وجبر الضرر لاسر الضحايا والناجين من هذه المجزرة وتسليط الضوء في المنهاج الدراسية كافة على هذه الجريمة وان تكون محط اهتمام الباحثين والطلبة في كتابة الاطاريح ورسائل الماجستير والبدء بحملة اعلامية وطنية للتذكير بتضحيات شهداء مجزرة سبايكر”.

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