2021/06/12 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا، السبت، بأن قوات امنية انتشرت بكثافة في منطقة الاعظمية ببغداد بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه، وسط انتشار أمني كثيف.

وقال مراسلنا اليوم (12 حزيران 2021)، إن "قوات مكافحة الشغب انتشرت، ظهر اليوم، وبكثافة حول مرقد الامام ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية في بغداد، وذلك بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه".

واضاف مراسلنا أن "تلك الدعوات برزت منذ يوم امس الجمعة للتظاهر امام المرقد"، مبينا أن "المعلومات الاستخبارية تفيد بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثال لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لامكان الأعداء أهل البيت)".

وأفاد مراسلنا في بغداد، يوم امس الجمعة، بتوافد جموع من المحتجين إلى ساحة ابو جعفر المنصور للمرة الثانية خلال أقل من اسبوع للمطالبة بازالته، وسط انتشار أمني كثيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تمثال ابو جعفر المنصور... محاولة لتهديم مرقد ابو حنيفة في الاعظمية (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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