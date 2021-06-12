2021/06/12 | 15:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لعائلتي المتظاهر عمر سعدون والناشط المختطف سجاد العراقي: معركة تخوضها الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/12 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لعائلتي المتظاهر عمر سعدون والناشط المختطف سجاد العراقي: معركة تخوضها الدولة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لعائلتي المتظاهر عمر سعدون والناشط المختطف سجاد العراقي: معركة تخوضها الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).