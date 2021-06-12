وفاة احد اعمدة الكشافة في كركوك

2021/06/12 | 15:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت مدينة كركوك احد اعمدة الكشافة العراقية وهو الاستاذ سامي احمد الذي وافته المنية اليوم السبت 12 حزيران 2021 ليلتحق بركب الخالدين .

وفي هذا السياق عبرت كلا من مديرية النشاط الرياضي والكشفي في كركوك و وحدة النشاط الرياضي والكشفي في الدراسة الكوردية وجميع مشرفي ومشرفات ومدرسي ومدرسات ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة كركوك عن حزنهم الشديد برحيل الاستاذ سامي احمد ، نظرا للدور الكبير الذي لعبه في الارتقاء بالحركة الكشفية في مدينة كركوك ،

PUKmedia/ رزكار شواني/ كركوك

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