الكاظمي يستمع إلى مطالب متظاهري الناصرية

2021/06/12 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لعائلتي المتظاهر عمر سعدون والناشط المختطف سجاد العراقي بأن تغييب الناشطين والاعتداء عليهم معركة تخوضها الدولة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن “الكاظمي، التقى خلال زيارته محافظة ذي قار، بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، من الخريجين وغيرهم، واستمع […]

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