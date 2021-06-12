السعودية تقرر اقتصار الحج على مواطنيها والمقيمين على أراضيها بإجمالي 60 ألف حاج

2021/06/12 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة ُ الحج والعمرة السعودية اقتصارَ إتاحةِ التسجيل للراغبين في أداءِ مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط وبإجمالي ِ ستين ألفَ حاج.

وذلك في ظل ِ ما يشهده العالمُ أجمع من استمرار ِ تطوراتِ جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور ِ تحوراتٍ جديدةٍ له.

وشددت الوزارة على ضرورة ِأن تكون الحالة ُ الصحية للراغبين في أداءِ مناسك الحج خالية ً من الأمراض المزمنة وضمن الفئاتِ العمرية من ثمانية عشر عاما إلى خمسةٍ وستين عاما للحاصلين على اللقاح على وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئاتِ التحصين.

ويُعد هذا الموسمَ الثانيَ للحج الذي يشهد تقييدا وإجراءاتٍ غير َمسبوقة من جراء تفشي فيروس كورونا، اذ شارك في العام الماضي نحوُ عشرة ِآلافِ مقيم ٍ فقط مقارنة ً بنحو ِمليوني ونصفِ المليون حاج كانوا يُؤدون المناسكَ كلَ عام.

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