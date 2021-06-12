2021/06/12 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان تغييب الناشطين والاعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة بالضد من الفساد والخراب وتمدد العابثين المفسدين اضافة الى المتاجرين بالمطالب.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي التقى خلال زيارته محافظة ذي قار، بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: تغييب الناشطين يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة ضد الفساد والخراب first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: تغييب الناشطين يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة ضد الفساد والخراب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: تغييب الناشطين يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة ضد الفساد والخراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).