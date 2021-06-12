2021/06/12 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد افتتح وزير النفط احسان عبد الجبار، وحدتي تحسين البنزين الازمرة وإنتاج الهيدروجين بمصفى الدورة في العاصمة بغداد، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستضيف انتاج مليون لتر من البنزين يومياً الى انتاج المصفى ليرتفع الى اربعة ملايين لتر في اليوم.وأكد وزير النفط، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أهمية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يفتتح وحدتين لتحسين البنزين وإنتاج الهيدروجين في مصفى الدورة first appeared on النور نيوز.

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