2021/06/12 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتهم النائب محمد الكربولي، اليوم السبت، جهاز مكافحة الإرهاب بتطويق منطقة البكرية غربي بغداد، لتهجير سكانها والاستيلاء على الأراضي ومنحها لمنتسبي الجهاز.وقال الكربولي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، إن تطويق جهاز مكافحة الارهاب لمنطقة البكرية لاثارة الهلع وتهجير سكانها من اجل الاستيلاء على 540 بيت (قانوني)”.وأوضح، ان الهدف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: مكافحة الإرهاب يطوق منطقة البكرية لتهجير سكانها والاستيلاء على الأراضي first appeared on النور نيوز.

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