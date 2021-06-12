رد رسميّ من جهاز مكافحة الإرهاب حول اتهامات ’تهجير’ سكان منطقة في بغداد

2021/06/12 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

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الارض خالية ومن املاك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مُكافحة الإرهاب وفق القرار ١٦٨ لعام ٢٠١٤

جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد وتم رفع دعاوى قضائية من قبل المتجاوزين ضد امانة بغداد تم ردها من قبل القضاء لصالح امانة بغداد واكتسبت الدرجة القطعية

قطعة الارض المذكورة خارج المشاريع الاروائية وحسب ماجاء في كتاب وزارة الموارد المائية دائرة التخطيط والمتابعة ولم تخصص لها حصة مائية

لم يبلغ اي مواطن بأخلاق مسكنه في المنطقة اعلاه اطلاقا وان وجود القوة هو بطلب من الجهة المالكة للارض امانة بغداد لحمايتها من التجاوز الغير مشروع وايقافه

يحتفظ الجهاز بحقه القانوني في اقامة الدعاوى القانونية بحق جميع من اساء لسمعة الجهاز وشهر به سواء كانوا اشخاص او جهات اخرى

صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب

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