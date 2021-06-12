سبعة قتلى في تفجيرين غربي كابول

2021/06/12 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبعة قتلى في تفجيرين استهدفا حافلتين غربي كابول

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