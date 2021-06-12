تأثير طال الاف العوائل.. أزمة جديدة تدق أبواب المدن العراقية مع إيران - عاجل

2021/06/12 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن انخفاض الايرادات المائية القادمة من وادي حران للنصف.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الايرادات المائية المتدفقة من وادي حران باتجاه المدن الحدودية ( مندلي- قزانية) شرق ديالى والتي تستحدم في ادامة محطة الاسالة المركزية انخفضت للنصف ما ادى الى تاثير واضح في توفير المياه لالاف الاسر".

واضاف الخزاعي أن "المياه تاتي من ينابيع ومسطحات مائية تقع في الاراضي الزراعية وتندفع باتجاه الوديان الحدودية قبل ان تصل الى مندلي مؤكدا بانه لاتعرف اسباب الاتخفاض الحاد في منسوب المياه ولكن الامر مثير للقلق خاصة مع تاثيرها البالغ على عمل محطة الاسالة المركزية التي تغذي ناحيتي مندلي وقزانية في آن واحد".وتعاني ديالى من ازمة جفاف حادة منذ اشهر خاصة مع انخفاض خزين بحيرة حمرين التي تغذي نحو 70% من مناطق المحافظة.

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