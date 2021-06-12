2021/06/12 | 15:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على احد المتاجرين بالأدوية منتهية الصلاحية في منطقة "النهروان " جنوب شرق العاصمة بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية " انه قوة من اللواء الأول الفرقة الاولى وبالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء ومن خلال الممارسات الامنية والتفتيش الدقيق تمكنت من القاء القبض على احد المتاجرين بالأدوية في منطقة "النهروان " جنوب شرق العاصمة بغداد دون حصوله على تصريح من الجهات المعنية يخوله المتاجرة او النقل بحوزته (149كارتون ادوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة،و297 كارتون معسل تالف وممنوع من شروط وضوابط الاستيراد،"./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد المتاجرين بالأدوية منتهية الصلاحية جنوب شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد المتاجرين بالأدوية منتهية الصلاحية جنوب شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).