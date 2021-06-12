الحكيم يجدد تأكيده على اعتبار جريمة

2021/06/12 | 15:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية السيد عمار الحكيم تأكيده على اعتبار جريمة "سبايكر" ابادة جماعية....

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