الشرطة الاتحادية تضبط كمية من الادوية منتهية الصلاحية في بغداد

2021/06/12 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة من اللواء الأول الفرقة الاولى وبالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء ومن خلال الممارسات الامنية والتفتيش الدقيق تمكنت من القاء القبض على احد المتاجرين بالأدوية في منطقة "النهروان " جنوب شرق العاصمة بغداد دون حصوله على تصريح من الجهات المعنية يخوله المتاجرة او النقل".

واضافت انه "تم ضبط الادوية داخل عجلة حمل نوع مارسيدس،حيث تم ضبط 149كارتون ادوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة،و297 كارتون معسل تالف وممنوع من شروط وضوابط الاستيراد".واوضحت انه تم "إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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