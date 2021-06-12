لاريجاني يطلب تفسيراً لمنعه من خوض الانتخابات

2021/06/12 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور اليوم السبت، بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة.

وكان المجلس قد وافق الشهر الماضي على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات واستبعد عدداً من المرشحين البارزين ومنهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وقال لاريجاني في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية “أحث مجلس صيانة الدستور الموقر..



على أن يقدم رسمياً وعلناً وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي”.

وعند إعلان استبعاده، قبل لاريجاني، وهو محافظ معتدل، بقرار المجلس، قائلاً “قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة”.

ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.



لكنه قد يضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت وسط استياء شعبي بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأمريكية بالشلل.

ومن بين المرشحين الذين جرى قبول ترشحهم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، الذي خاض من قبل سباق الانتخابات الرئاسية، ومحافظ البنك المركزي الحالي عبد الناصر همتي، وهو من المعتدلين.

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