2021/06/12 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اليوم السبت، سبب عدم تسلم ذوي ضحايا مجزرة سبايكر، حقوقهم المالية والقانونية.وقال عضو اللجنة أحمد الكناني، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “جريمة سبايكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثماني سنوات على إرتكابها..



ذوو ضحايا سبايكر لم يتسلموا حقوقهم ما السبب المركز الخبري الوطني.

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