بافل طالباني: رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني

2021/06/12 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح هو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الانتخابات المقبلة، لافتا الى ان هدفنا هو تعزيز وتطوير العلاقات وديمومتها في بغداد.

واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى ان يكون منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني، مؤكدا ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيعيد ترشيح الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية لمنصبه.

واكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اهمية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن التدخلات.

ويحل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم السبت 2021/6/12، ضيفا على قناة الشرقية نيوز خلال برنامج " لعبة الكراسي" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيسلط الرئيس المشترك الضوء على المستجدات الساحة السياسية في اقليم كوردستان والعراق، والمنطقة وزيارته الاخيرة الى العاصمة الاتحادية بغداد، ولقائه مع رئاسات الثلاث والقادة ورؤساء الكتل والاحزاب والمكونات.

الى ذلك نسترعي انتباهكم.

PUKmedia

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