التحالف يكشف حصيلة عملياته في العراق وسوريا

2021/06/12 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الارهابي عن حصيلته عملياته خلال الشهر الجاري.

وقال واين مارتو المتحدث باسم التحالف في تغريدة له: ان العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، بلغ 13.

واضاف: ان احدى العمليات شملت منع 3 ارهابيين من تنفيذ عمليات ارهابية ضد المواطنين في العراق وسوريا.

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