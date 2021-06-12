سوليبسيزم - سعود سالم

2021/06/12 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يجري تدفعه الريح في ظهره ترفعه في الهواء كجريدة قديمة ويسقط متهالكا على سريره في حانة الإنتظار يحاول الوقوف يترنح يفقد وعيه يسقط في مغارة الغيم والدخان يتيه في البراري والوديان أمام بوابة الغابة وحيدا بدون تصريح ممنوع الدخول قال له الحارس ومقفل حتى إشعار آخر& ......





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