آية الله المدرسي يؤكد على ضرورة ان لا ينسى كل منتم للحشد بأن مؤسسته قد انبثقت من فتوى المرجعية

2021/06/12 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

السبت، على ضرورة ان لا ينسى كل منتم

للحشد الشعبي بأن مؤسسته قد انبثقت من

فتوى المرجعية، فيما اشار الى فشل

المؤامرات المستمرة والتي تحاول النيل

من المجتمع الإسلامي

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