ردا على تصريحات الكربولي.. جهاز مكافحة الإرهاب: نحن نرهب داعش وليس الناس

2021/06/12 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ردّ الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، اليوم السبت، على اتهامات وجهها النائب محمد الكربولي للجهاز بشأن “الاستيلاء على 540 بيتاً في منطقة البكرية غربي بغداد.وكتب الكربولي، في تدوينة على تويتر، إن “تطويق جهاز مكافحة الإرهاب لمنطقة البكرية لإثارة الهلع وتهجير سكانها من أجل الاستيلاء على 540 بيتاً قانونياً لتوزيعها كقطع أراض […]

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