2021/06/12 | 16:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 12 يونيو 2021 | 03:59 مساءً

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الكاظمي لمتظاهري ذي قار..



هدفنا التنمية الاقتصادية لتوفير فرص العمل

إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال زيارته محافظة ذي قار، بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، من الخريجين وغيرهم، واستمع سيادته الى مطالبهم فيما يتعلق بالأوضاع في المحافظة، فضلاً عن آرائهم بمجمل الأوضاع السياسية في البلاد.



وبيّن بحسب بيان لمكتبه الاعلامي أن "ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة، وما هي عازمة على تنفيذه، وإنها قد وضعت نصب العين هدف التنمية الإقتصادية التي توفر فرص العمل والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وباقي مطالب الشباب المتظاهر، كما تعمل على تنفيذ الإنتخابات المبكّرة بما يضمن أن تكون الصناديق هي المعبر الأساس والحقيقي عن صوت العراقيين، والوسيلة الكفيلة بديمومة حضور المطالب في ساحة القرار".



والتقى رئيس مجلس الوزراء كلا على انفراد بوالدة شهيد التظاهرات عمر سعدون ووالد الناشط المختطف سجّاد العراقي، وبين أن تغييب الناشطين والإعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة بالضد من الفساد والخراب وتمدد العابثين المفسدين اضافة الى المتاجرين بالمطالب، حيث اختار الشباب مكانهم في خندق المواجهة مع هؤلاء منذ اللحظة التي خرجوا فيها للتظاهر من أجل العراق، مؤكدا اننا في الوقت الذي نرفض فيه منطق الانتقام، الا اننا عازمون على احقاق الحقوق وفق الاليات القانونية والقضائية التي تعيد للدولة هيبتها، وتعزز ثقة المواطن وامن مستقبله.

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