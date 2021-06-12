وزير الزراعة يحدد تسعيرة جديدة لبيض المائدة

2021/06/12 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، السبت، مبلغ 5000 دينار لطبقة البيض الواحدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

عقد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اجتماعاَ مع منتجي الدواجن، بحضور الوكيل الفني للوزارة الدكتور ميثاق عبد الحسين وعدد من المدراء العامين لدوائر التخطيط والبيطرة والثروة الحيوانية،وعدد من المختصين، لغرض تعضيد دور المنتج المحلي والاستمرار بخطط رفع مستويات الإنتاج، وشدد الخفاجي على أن يكون سعر طبقة البيض (٥٠٠٠ - ٥٢٥٠) دينار وذلك للعمل على عدم أثقال كاهل المواطن وإيجاد استقرار للأسعار ، وذلك خلال مناقشات تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص من المستثمرين في قطاع الدواجن. و أكد الخفاجي مضي الوزارة بحماية المنتج المحلي و تحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمستثمرين، فضلا عن معالجة المواد العلفية مع مناقشة ملف الدواجن والاستيراد والتهريب.ووجه السيد وزير الزراعة على ضرورة تشغيل طبيب بيطري مختص في كل حقل دواجن يقوم بمتابعة إجراءات الأمن الحيوي والعلاجات البيطرية بالتنسيق مع دائرة البيطرة، فضلا عن التأكيد على شروط إقامة حقول الدواجن مع مراعاة المساحة الخاصة والضوابط العلمية، فضلا عن استيراد اللقاحات الخاصة بمعالجة مرض انفلاوزا الطيور. كما استمع السيد الوزير إلى مختلف الاراء الهادفة إلى الارتقاء بالمنتج المحلي و توفير الاعلاف للمشاريع، مع التأكيد على منع طرق التهريب و التأكيد على عدم رقع أسعار الدجاج وبيض المائدة والاستمرار بمنع الاستيراد لإيقاف الأضرار باقتصاد البلد.

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