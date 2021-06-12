عمليات لإيقاف خطر الألغام في البصرة

2021/06/12 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، السبت، عن عملية لازالة الالغام والمخلفات الحربية في مناطق واسعة من المحافظة.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري في حديث خص به (بغداد اليوم) "ان الفرق المختصة في عملية ازالة الالغام والمخلفات الحربية تواصل عملها، حيث ان عمليات الازالة مستمرة وكلا حسب مسؤوليته وتخصصه".

موضحا ان "دائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة الصحة والبيئة تبلغنا بالمناطق المقصودة لغرض ازالة المخالفات الحربية كون هذا الجهد من اختصاصنا وبدرونا نقوم بعملية خاصة بذلك، اما ازالة الالغام فيتم توجيه الجهد الهندسي العسكري التابع لوزارة الدفاع بمعالجة ذلك".

مضيفا " هنالك لجان مركزية واخرى فرعية هي الاخرى معنية بذلك تشرف وتتابع عملية ازالة الالغام والمخلفات الحربية، وهذه اللجان شكلت لغرض معالجة هذا الامر وايقاف وانهاء خطر الالغام والمخلفات الحربية الذي راح ضحيته العديد من المواطنين بين مصاب وقتيل".

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