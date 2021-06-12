تسجيل 3831 اصابة و 4095 حالة شفاء بكورونا في عموم العراق

2021/06/12 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3831 اصابة و 4095 حالة شفاء ، و 22 حالة وفاة بكورونا ، في عموم العراق ،خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .و اشارت الى تلقي (691726)شخصاً للقاح./ انتهى ح

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