القائم بالاعمال العراقي بمسقط يبحث مع وزير الخارجية اليماني جهود السلام الإقليمية والدولية في ضوء المبادرة الأممية لإنهاء الحرب

2021/06/12 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق لدى مسقط ( محمد عيسى العيساوي) مع وزير الخارجية اليماني (أحمد عوض بن مبارك جهود السلام الإقليمية والدولية في ضوء المبادرة الأممية لإنهاء الحرب .وذكر بيان لوزارة الخارجية " ان الجانبين بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وجهود السلام الإقليمية والدولية في ضوء المبادرة الأممية لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليماني والتنسيق بهذا الصدد".واضاف البيان " انه تم التطرق إلى أهمية اغتنام المبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام وعدم تفويت الفرصة لما فيه مصلحة الشعب اليماني مع أهمية ان يقدم الجانبان الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثيين تنازلات كثيرة للقضاء على أسوأ أزمة إنسانية في العالم وإتاحة وصول المساعدات إلى الشعب اليماني".وأشاد وزير الخارجية اليماني بدور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية فؤاد حسين لرعايتهم واستضافتهم للحوار السعودي الإيراني في بغداد الذي من شانه ان يخفف من شدة الصراع اليمني – اليمني وقد يحقق تقدم في حل الأزمة اليمنية"./انتهى ح

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