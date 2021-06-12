هذا ما قال الكاظمي لمتظاهري ذي قار

2021/06/12 | 16:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال زيارته محافظة ذي قار، بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، من...

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