2021/06/12 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف تسريبات جديدة عن مواصفات وتصميم جهاز “iPad mini” اللوحي لشركة “آبل”.وأشارت التسريبات إلى أن جهاز “آبل” الجديد سيأتي بحجم أصغر وحواف أنحف، ولن يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، ومع ذلك، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مواصفات وتصميم جهاز “آيباد ميني” الجديد المركز الخبري الوطني.

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