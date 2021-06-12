جهاز مكافحة الارهاب يوضح: لم نبلغ اي مواطن باخلاء مسكنه

2021/06/12 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب، صباح النعمان، اليوم السبت، ان الجهاز قدم تضحيات جسام في سبيل الوطن ولا يمكن له ان يرهب الناس مطلقا.

وقال النعمان في تصريح ورد للسومرية نيوز بخصوص مزاعم استيلاء الجهاز على اكثر من 500 منزل في منطقة البكرية، ان "الارض المذكورة خالية ومن املاك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية، وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مُكافحة الإرهاب وفق القرار ١٦٨ لعام ٢٠١٤".

واكد ان "جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد وتم رفع دعاوى قضائية من قبل المتجاوزين ضد امانة بغداد تم ردها من قبل القضاء لصالح امانة بغداد واكتسبت الدرجة القطعية".وبين ان "قطعة الارض المذكورة خارج المشاريع الاروائية وحسب ماجاء في كتاب وزارة الموارد المائية دائرة التخطيط والمتابعة ولم تخصص لها حصة مائية".وتابع انه "لم يبلغ اي مواطن باخلاء مسكنه في المنطقة اعلاه اطلاقا وان وجود القوة هو بطلب من الجهة المالكة للارض (امانة بغداد) لحمايتها من التجاوز غير المشروع وايقافه.

وختم بالقول ان "الجهاز يحتفظ بحقه في اقامة الدعاوى القانونية بحق جميع من اساء لسمعته وشهر به سواء كانوا اشخاص او جهات اخرى".

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