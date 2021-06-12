2021/06/12 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 3431 اصابة بـ وباء كورونا و 4095 حالة شفاء اضافة الى وفاة 22 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ ساعتين

المالية تنفي وجود تأخير في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

منذ 16 ساعة

الصحة توضح بشأن اعطال مصاعد في مستشفى اليرموك

منذ 21 ساعة

الزراعة تضع أربعة حلول للحفاظ على المحاصيل من التلف

منذ 22 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 387 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 4320 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 377 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يومين

بعد اتهامها بنقل كورونا ونيباه..



كيف تعامل العراق مع “الخفافيش”

منذ يومين

الصحة تسجل 4684 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

بالوثيقة..



محافظة عراقية تخاطب التربية بشأن الدخول الشامل

منذ يومين

محافظة بغداد تنذر أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرات المحددة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3431 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3431 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).