'العراق يتجه نحو عنف مجتمعي وسياسي'.. مؤشرات خطيرة جدا خلال فترة الانتخابات

2021/06/12 | 16:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث، منقذ داغر، السبت، تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بنسبة أقل مما كانت عليه في 2018، مشددا على ضرورة ان يعي "عقلاء القوم" بان العراق يتجه نحو المجهول وعنف مجتمعي وسياسي.

وقال داغر في تصريح لـNRT اليوم، (12 حزيران 2021)، ان "رأي المواطنين لما يجري حاليا سلبي وهذا ينعكس على العملية الانتخابية، فلا يوجد ايمان لديهم بقدرة صناديق الاقتراع على فرز الية للتغيير، وهذا مؤشر خطير جدا، ويمكن ان يؤدي إلى عنف مجتمعي وسياسي، وعلى عقلاء القوم ان يعوا بان العراق يتجه نحو المجهول".

وأضاف، انه "ومن المتوقع ان نشهد عنفا عقب الانتخابات، بعد ان يصل المواطنون إلى قناعة بان الخارطة السياسية ستستمر كما هي".

وتابع، "وان المؤشرات تشير إلى ان نسبة المشاركة ستكون أقل من انتخابات عام 2018، حيث ستكون أقل من 40% بعد ان كانت وفق البيانات الرسمية في الانتخابات الاخيرة 44%".

وأكمل حديثه، ان "الفترة التي تسبق الانتخابات، ممكن ان تحصل فيها متغيرات كثيرة، واذا استمرنا بنفس الاتجاه فمن المتوقع ان تقل النسبة اكثر وتصبح نتائج الانتخابات غير شرعية من وجهة نظر المواطن، ولا تمثله، ومن هنا ستنطلق الشرارة نحو المجهول".

واردف، ان "النخب السياسية منهم من يعيش في حالة الانكار والانتشاء بالقوة وخاصة المستفيدون من الوضع الراهن، حيث يعتقدون بان القوة التي يمتلكونها كفيلة بان تديم الوضع الحالي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 10 تشرين الاول 2021، بعد ان كانت في حزيران 2021، ولكن تم تأجيلها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت مزيدا من الوقت لتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة"، ووافق على طلبها مجلس الوزراء في 19 كانون الثاني 2021.

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