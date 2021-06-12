هل القومجية العربية و الاسلاموية ضد طموح الامم الاخرى ؟ - عماد علي

2021/06/12 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي لقد تحالف جمال عبدالناصر رمز القومية العربية مع الاخوان سرا كان ام جهرا و وصل الى سدة الحكم عام 1952 و من ثم في عام 1954 الغى عبدالناصر حركة الاخوان ليكونوا في خبر كان, و لكن بدا العداء مستمرا و لم ينقرضو وبقوا لحد اليوم و به تاثرت العلمانية الفطرية التي كانت موجودة و من نتاج التاريخ في المناطق المتسمة بالجضارات نتيجة افرازات تلك الحوادث و المسيرة تلك التي ما سميت بمرحلة تجسيد القومية في ( امة مت ......





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