اختيار العنف: حين يكون خيار الحرب جنوناً نعيشه - محمود الصباغ

2021/06/12 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ عوديد نعمانترجمة: محود الصباغتعلمتُ، بوصفي طفلٍ ترعرع في نظام تعليم يهودي إسرائيلي، أن أياً من الحروب التي خاضتها إسرائيل لم تكن قط حرباً باختيارنا أو من اختيارنا.



وكنتُ أعتقد، مثلي مثل جميع الإسرائيليين، أن إسرائيل تستخدم قوتها العسكرية فقط للدفاع عن مواطنيها من خطر وشيك محدق بهم.



هذه هي الروح الإسرائيلية للعنف اللازم: الحرب محنتنا لأننا أمة تتوق للسلام.



يعتقد الإسرائيليون أننا لا نختار ......





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