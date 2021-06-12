برلمانيون ومراقبون سياسيون: الاتحاد الوطني له ثقله ومكانته في العراق والمنطقة

2021/06/12 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف برلمانيون ومراقبون سياسيون، اليوم السبت، ان زيارة بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الى العاصمة الاتحادية بغداد والتي التقى خلالها بالقادة السياسيين والكتل السياسية، بالايجابية، مشيرين الى ان الزيارة ستؤثر بشكل فعال وايجابي على العلاقات ما بين اقليم كوردستان وبغداد في الجوانب السياسية،الامنية والاقتصادية على حد سواء.

في هذا الصدد قال البرلماني عبد الناصر أحمد خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان زيارة الرئيس المشترك بافل طالباني الى بغداد هي زيارة ايجابية وخصوصا في الوقت الحالي الذي تشهد بغداد واقليم كوردستان تغييرات في المشهد السياسي، واصفا الزيارة تلك بالنجحة والمثمرة.

واضاف أحمد: ان هذه الزيارات تمثل مطلبا وضرورة لاجراء المناقشات والمباحثات مع الاحزاب السياسية وخصوصا نحن مقبلون على الانتخابات في العراق، وهي تكثف من التعاون والتنسيق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والاحزاب العراقية الاخرى وخصوصا الشيعية منها وقادة الكتل السياسية الاخرى وكذلك رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وحول تأثير الزيارة على تمتين العلاقات ما بين الاتحاد الوطني والاحزاب الاخرى وتقوية مكانة وكيان اقليم كوردستان، أكد عضو برلمان كوردستان، انه من الضروري جدا ان يكون الكورد متواجدون في بغداد خلال الوقت الراهن وان لا يكون غائبا عن المشهد السياسي ويجب ان تكون اتفاقتنا مع بغداد، صحيح اننا نمثل اقليم الا انه من الضروري ان يتكون اتفاقات اقليم كوردستان مع بغداد، على حد تعبيره.

وتابع أحمد: ان نتائج الزيارة هذه وان لم تظهر في الوقت القريب، ستكون نتائجها واضحة قبل اجراء الانتخابات لوجوب وجود علاقات للاتحاد الوطني مع بغداد، مبينا انه ولتشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يكون للاتحاد الوطني الكوردستاني مكانة قوية للمشاركة في تشكيل تلك الحكومة المقبلة.

من جانبه قال المحلل السياسي احمد الخضر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ما لا شك فيه ان زيارة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الى العاصمة الاتحادية بغداد تحضى باهتمام الحكومة العراقية برلمانا ورئاسة وزراء ورئاسة جمهورية لما يمثله من ثقل كبير في اقليم كوردستان بل في العراق والمنطقة برمتها والساحة السياسية العراقية، معبرا عن اعتقاده ان مثل هذه الزيارات مهمة جدا لادامة الاجواء الايجابية والتعامل في مختلف المجالات.

واضاف الخضر: انه ما زالت هناك بعض الملفات التي فيها عُقد هنا وهناك والتي تحتاج الى تفاهمات وجلسات وتوضيحات اكثر من الطرفين للوصول الى تفاهمات مستقرة تخدم كلا الطرفين، مشيرا الى انه لا شك ان بغداد تتطلع الى علاقات مستقرة مع حكومة اقليم كوردستان وعلاقة مستقرة ومميزة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لما يمثله من ثقل كبير داخل اقليم كوردستان بل على صعيد المنطقة الاقليمية والدولية وبالتالي اعتقد ان نتائج الزيارة سوف تكون ايجابية للطرفين.

الخضر اشار الى ان نتائج الزيارة لا تحتاج لمناسبة كي تبرز، فأن النتائج الايجابية معكوسة بين اقليم كوردستان وبغداد، وبين بغداد والاتحاد الوطني الكوردستاني تحديدا وهي ملموسة على ارض الواقع وتحضى باهتمام كبير من لدن جميع الاطراف، مشددا على ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وبغداد يهمهم جدا المسألة الامنية، وان يكون الامن مستقرا وخصوصا في المناطق القريبة من اقليم كوردستان، وبالتالي اعتقد ان الملفات الامنية من اولى الملفات التي تم طرحها خلال الزيارة، وانه سوف تنتج هذه الزيارة تفعيل الجهود المشتركة وربما توسيع هذه الجهود وتوسيعها حتى يستطيع من خلالها مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية المنتشرة في المناطق الساخنة ومنعها الى الابد والقضاء عليها بشكل نهائي، على حد تعبيره.

يذكر ان بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني قام بزيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد خلال الاسبوع الماضي، حيث رافقه وفد رفيع من الاتحاد الوطني من اعضاء في المكتب السياسي والمجلس القيادي، والتقى خلال الزيارة الرئاسات الثلاث وقادة الاحزاب والقوى السياسية العراقية المختلفة وسفراء وممثلي الدول الاجنبية.

PUKmedia خاص

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