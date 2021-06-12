تسجيل 3831 اصابة جديدة بكوفيد-19 في العراق

2021/06/12 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي من فايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 3831 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الاصابة بالفايروس بلغ 4095 حالة، مبينة، ان الوفيات المسجلة كانت 22 حالة وفاة جديدة.

ولفت البيان الى ان عدد متلقي جرعات التطعيم بلقاحات كورونا بلغ 691726 شخصا.

الجدول ادناه يمثل الموقفين الوبائي والتلقيحي صادر عن الوزارة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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