الجائحة توسع حصيلتها في العراق: أكثر من مليون و250 ألف إصابة

2021/06/12 | 16:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 1.25 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 3800 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 12 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 3831 إصابة، و22 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 93.4%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 65 ألف شخص، بينهم أكثر من 449 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16668 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 691 ألف شخص.

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