القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة مساعدة الفقراء في كربلاء

2021/06/12 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود قيادة شرطةألقت مفاز من شرطة

النجدة بكربلاء، على شخص يقوم بالنصب

والاحتيال على المواطنين من خلال طرق

الأبواب وجمع الأموال بحجة مساعدة

الفقراء والمحتاجين.

وقالت الشرطة في بيان اليوم السبت،

وتل

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