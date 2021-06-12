التجارة تطلق عملية نقل البطاقة التموينية في جميع المحافظات

2021/06/12 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم

السبت، باطلاق عملية النقل في البطاقة

التموينية.





وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وزير التجارة تفقد مركز

التموين في الفلوجة وبحث مع القائمين

على

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