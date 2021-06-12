طالبان تدعو كافة القوات الأجنبية إلى مغادرة أفغانستان مع الأميركيين

2021/06/12 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من البحرية الأميركية يستعدون للصعود على متن طائرة في قاعدة لشقر جاه في أفغانستان في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 © ا ف ب/ارشيف وكيل كوهسار كابول (أ ف ب) – كررت حركة طالبان السبت دعوتها إلى انسحاب “كافة القوات الأجنبية” من أفغانستان بعد الموعد النهائي لخروج القوات الأميركية في 11 أيلول/سبتمبر.وقالت […]

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