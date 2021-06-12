عوفر كاسيف نائب يهودي على قائمة عربية يناهض الصهيونية

2021/06/12 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف من القائمة المشتركة خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في 19 نيسان/أبريل 2021 © ا ف ب إيمانويل دوناند القدس (أ ف ب) – عرف النائب اليهودي عوفر كاسيف وهو الوحيد على قائمة عربية رئيسية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بمواقفه المثيرة للجدل حول الحركة الصهيونية والاستيطان ومجمل […]

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