توقيف ضابطي جمارك بتهمة تلقيهما رشى بآلاف الدولارات في العراق

2021/06/12 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون عراقيون يحرقون إطارات أمام مقر محافظة كربلاء وسط مدينة كربلاء، في وقت مبكر من 9 أيار/مايو 2021، عقب اغتيال ناشط مناهض للحكومة © اف ب محمد صواف بغداد (أ ف ب) – أعلنت السلطات العراقية السبت أنها أوقفت ضابطي جمارك يعملان في ميناء أم قصر في جنوب البلاد الذي يشكل منفذا أساسيا […]

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