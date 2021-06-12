2021/06/12 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير، أمس الجمعة، أن شركة “غوغل” الأمريكية، قررت التراجع عن سياستها المتعلقة بطريقة إظهار الروابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية في شريطها للعناوين، وقررت اعتماد فكرة عنوان موقع ويب كامل بدلا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “غوغل” تسمح بتقنية تطالب بها معظم المواقع المركز الخبري الوطني.

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