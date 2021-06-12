2021/06/12 | 17:07 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 يونيو 2021 | 04:43 مساءً

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طالباني: برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية في الدورة القادمة

اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، ان رئيس الجمهورية برهم صالح هو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الانتخابات المقبلة.



وقال طالباني بحسب اعلام حزبه، ان هدفنا هو تعزيز وتطوير العلاقات وديمومتها في بغداد.



واضاف، ان الاتحاد الوطني الكردستاني يرى ان يكون منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني، مؤكدا ان الاتحاد الوطني الكردستاني سيعيد ترشيح برهم صالح رئيس الجمهورية لمنصبه.



واكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، اهمية اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن التدخلات.

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