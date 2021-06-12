2021/06/12 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

طالبت الجبهة التركمانية، السبت، الرئاسات الثلاث بتصحيح مسار العملية الانتخابية بمحافظة كركوك، واصفة زيارة يونامي لمكتب المحافظة بالخطوة غير المحسوبة.

وقالت الجبهة في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "الزيارة التي قامت بها وفد اليونامي إلى كركوك واللقاء بالإدارة الجديدة لمكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما هي إلا خطوة غير محسوبة من قبل البعثة الاممية"، مبدية تحفظها الشديد على هذه الخطوات".

وجددت الجبهة بحسب البيان "موقفها الرافض للتغييرات الإدارية الاخيرة التي جرت في مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات من قبل مجلس المفوضين في الامرين الوزاريين (40-41) في 2 حزيران 2021"، مشيرة إلى وجود "نية مبيتة ومخيبة كما بينا ذلك في بياننا مع المكون العربي بتاريخ ٦حزيران 2021".

وأوضحت الجبهة "كان على الوفد الاممي الزائر اللقاء بالمكون التركماني والاستماع إلى مطاليب الشرعية للمكون وتجنب زيارة مكتب كركوك للمفوضية التي باتت محل شكوك لدى جمهورنا ونبدي تخوفنا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة".

ورفضت الجبهة بحسب البيان "إبقاء إدارة المفوضية في كركوك حكرأ على مكون واحد منذ عام 2005 ولحد الان"، مطالبة "الرئاسات الثلاث و المجتمع الدولي والفريق الاممي بالعمل الجاد لتصحيح مسار العملية الانتخابية بمحافظة كركوك وفي حال عدم الاستجابة فإن كل الخيارات الدستورية والقانونية السلمية هي محل التداول آملين اتخاذ ما يلزم لتصحيح الاخطاء الجسيمة التي قام بها مجلس المفوضين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تهاجم منظمة دولية وتطالب الرئاسات الثلاث بتصحيح مسار يخص كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تهاجم منظمة دولية وتطالب الرئاسات الثلاث بتصحيح مسار يخص كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).