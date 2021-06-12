رئيس جامعة الدفاع يلتقي الملحق العسكري البريطاني في بغداد

2021/06/12 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا /التقى رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق الملحق العسكري البريطاني العميد ادم ماكراي والوفد المرافق له الخاص بتطوير المناهج بما ينسجم ومتطلبات الحرب الحديثة.وذكر بيان لوزارة الدفاع " ان هذه الزيارة ، تأتي لمتابعة النتائج المتحققة للزيارات والاجتماعات السابقة ورفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والملحقية".ومن جانبه " عبر الملحق العسكري عن سعادته بهذا التعاون لخدمة المؤسسة العسكرية العراقية"./انتهى ح

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