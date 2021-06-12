دولة القانون: الحزب الديمقراطي الكردستاني مستفيد تجارياً من القصف التركي

2021/06/12 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ائتلاف دولة القانون، السبت، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستفيد تجاريا من الهجمات التركية على كردستان العراق....

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