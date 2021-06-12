فيديو.. موكب الكاظمي يتعرض للرشق بالحجارة في الناصرية

2021/06/12 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض موكب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الرشق بالحجارة من قبل بعض المحتجين في الناصرية، خلال زيارته للمدينة....

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