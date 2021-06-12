يارالله يأمر بترقية جندي اخترع سلاحاً آلياً

2021/06/12 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأمر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم السبت، بترقية الجندي مهند أسامة غريب، لاختراعه سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل السبت (12 حزيران 2021)، الجندي أول مهند أسامة غريب المنسوب الى الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي لاختراعه سلاحاً آلياً يعمل بطريقة لاسلكية وبجهود ذاتية".وأشاد رئيس أركان الجيش، بـ"الجهود الكبيرة للمخترع مهند"، موعزاً بـ"نقله من أجل تطوير مهاراته والاستفادة منها في خدمة الجيش الباسل".وأمر الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، بـ"ترقية الجندي أول أسامة غريب، الى رتبة أعلى".

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