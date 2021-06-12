ارتفاع ملحوظ.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغراقي لاصابات كورونا

2021/06/12 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل 574 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 369 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية و383 حالى شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة، في بيان صحفي، ان ” الاصابات الجديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

369 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع بغداد جديدة 82 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 14 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 61 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 32 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 44 حالة شفاء من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 77 حالة شفاء من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 31 حالة من خلال الرصد الوبائي

205 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

42حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

8حالات في منطقة بغداد الجديدة

8حالات في النهروان

12 حالة في الزعفرانية

6 حالات في منطقة الاعظمية

26 حالة في منطقة البلديات

14 حالات في منطقة الشعب

5 حالات في منطقة الضباط

4حالات في منطقة الحسينية

5 حالات في منطقة الامين

5 حالات في شارع فلسطين

5 حالات في منطقة جسر ديالى

9 حالات في الكرادة

10 حالات في المستنصرية

4 حالات في المدائن

4 حالات في الطالبية

4 حالات في العبيدي

4 حالات في المشتل

وحالتين في كل من المناطق التالية / الصليخ/بارك السعدون/ ام الكبر/حي المثنى /الجادرية/الزوية/بوب الشام /الثعالبة/بسماية/الدوره/حي الجهاد .

واضافت، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 168635 توفي منهم 1737 للاسف فيما اكتسب الشفاء 162937حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3961”

ودعت الدائرة الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

كما اعلنت دائرة صحة الرصافة عن” شفاء 383حالة جديدة اليوم السبت.



الموافق ١٢/ ٦ / ٢٠٢١ من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 162937 حالة توزعت ضمن المناطق التالية :

112حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

33حالة شفاء في بغداد الجديدة

30حالة شفاء في منطقة الزعفرانية

31 حالة شفاء في الاعظمية

35حالة شفاء في منطقة الشعب

15حالة شفاء في منطقة الحسينية 22حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

39حالة شفاء في منطقة البلديات

32حالة شفاء في منطقة النهروان

34حالة شفاء في منطقة المدائن

واوضحت، ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”.

وتابعت الدائرة ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافادت الدائرة ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 162937حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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